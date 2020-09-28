Первый за 20 лет полностью российский экипаж полетит на МКС в День смеха Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый в истории Международной космической станции экипаж, полностью состоящий из российских космонавтов, отправится на корабле "Союз МС-18" в День смеха, 1 апреля 2021 года.

Ранее, предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов на тот момент летать не могли, пишут РИА Новости.