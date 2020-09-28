Познер назвал "идиотством" позицию Запада по российской вакцине

Владимир Познер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", которая была зарегистрирована первая в мире как сыворотка от covid-19.

По его мнению, нет никакого повода для сомнений в правдивости заявлений российских ученых. Однако Запад, "по-идиотски" воспринимает отечественный препарат, считает он.

"Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия - бяка, поэтому она ничего хорошего произвести не может. Идиотство это конечно же, - цитируют слова Познера РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия первая в мире представила вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Ее успешно испытали на добровольцах, она показала свою безопасность и эффективность. Защита от covid-19 будет сохраняться, по мнению специалистов, в течение двух лет, но не исключено, что намного дольше. В скором времени российские ученые готовятся представить еще одну сыворотку против "ковида".