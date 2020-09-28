Последние новости на утро 28 сентября 2020: Азербайджан заявил о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 28 сентября 2020 года: В ходе военных действий Армения в Нагорном Карабахе потеряла более 550 своих военнослужащих. Число убитых назвало министерство обороны Баку. Также известно, что в результате атаки погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян, а личный состав войсковой части под его командованием понес значительные потери. Напомним, 27 сентября, в очередной раз обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, центром которого с 1988 года является спорная территория Нагорного Карабаха. Стороны столкновения активно обвиняют друг друга в вооруженных нападениях, а международное сообщество призывает их решить конфликт мирным путем.

Саммит стран G20 пройдет в дистанционном формате. Об этом сообщила Саудовская Аравия, которая будет председательствовать. Встреча "Большой двадцатки" состоится 21-22 ноября. Предстоящий саммит будет посвящен, в том числе с учетом пандемии коронавируса, "защите жизней" и восстановлению экономического роста, борьбе с "уязвимостями, которые оказались выявлены во время пандемии".

ООН расследует факты принудительной стерилизации мексиканок в американских лагерях для беженцев. Отмечается, что "из-за зависимости от США власти Мексики выбрали стратегию примирения и подчинения правительству Дональда Трампа". В МИД латиноамериканской страны заявили, что на данный момент прямых фактов, которые могли бы доказать проведение подобных операций, нет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2035 года. Она предусматривает создание в данном регионе не менее 450 тысяч новых рабочих мест. Нацпрограмму будут реализовывать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. Для каждого из них будет утвержден отдельный план мероприятий.

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что позиция западных стран относительно российской вакцины ни что иное, как "идиотизм". По его мнению, Запад считает, что в "Россия - бяка".