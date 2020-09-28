Путин поздравил работников атомной промышленности России

Путин: сотрудники атомной отрасли выполняют важную роль в обороне страны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником. В своём обращении он отметил, что Россия планирует укреплять потенциал атомной отрасли.

- Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то, что работа здесь вновь стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть, - сказал президент Путин в своём обращении, показанном в эфире телеканала "Россия 24".

Он также заявил, что Россия будет укреплять атомный комплекс ради достойного ответа "на геополитические и технологические вызовы".