Юрист рассказала, кто может претендовать на две пенсии

Отдельные категории граждан могут получать две пенсии одновременно Фото: Екатерина РОМАНОВА

Законодательство России предусматривает две пенсии для некоторых категорий граждан. В основном это касается военнослужащих, их родственников и ветеранов, рассказала адвокат бюро “Мусаев и партнёры” Надежда Ермолаева.

В России получать одновременно страховую пенсию и пенсию по старости могут те, кто получил инвалидность из-за полученной на войне травмы, ветераны Великой Отечественной войны, а также россияне, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

- В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено, а закон о государственном пенсионном обеспечении не регулирует этих отношений, - уточнила юрист в беседе с изданием "Прайм".