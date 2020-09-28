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В Армении больницы прекратили плановый приём из-за военного положения

Между армянскими и азербайджанскими военными второй день идут столкновения на линии соприкосновения в Карабахе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больницы Армении остановили плановый приём населения из-за военного положения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

- Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке, - сказано в заявлении Минздрава.

В ведомстве отметили, что больницы продолжат приём пациентов, которым необходима неотложная помощь или реанимационные мероприятия. Всех пациентов, проходящих лечение сейчас, выпишут из стационара на амбулаторное лечение.

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