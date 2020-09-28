Депутат Рады назвал виновников крушения АН-26 под Харьковом

Ан-26 потерпел крушение под Харьковом ночью 25 сентября

Депутат рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что авиакатастрофа с самолёта Ан-26 в Харьковской области произошла из-зи "мнимых реформ" и "бардака" во власти Украины.

- Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет, - заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.