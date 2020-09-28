Депутат Рады назвал виновников крушения АН-26 под Харьковом

Ан-26 потерпел крушение под Харьковом ночью 25 сентября

Депутат рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что авиакатастрофа с самолёта Ан-26 в Харьковской области произошла из-за "мнимых реформ" и "бардака" во власти Украины.

- Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет, - заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.

Депутат считает, что проведённая экс-президентом Украины Петром Порошенко реформа не помогла обновить оружие или технику, а просто "переодела солдат".

- Это ещё одно подтверждение того, что в нашей стране бардак. В стране, в армии, в законодательной и исполнительной власти — хаос. И закончится он тогда, когда к власти придут профессионалы, - отметил Илья Кива и добавил, что смерть курсантов и экипажа Ан-26 останется на совести действующих властей.

Напомним, 26 сентября сайт KP.ru сообщил, что самолёт, перевозивший курсантов лётного училища, не справился с разворотом и рухнул на проезжую часть 530 километра трассы Харьков - Киев, а затем раздались взрывы.