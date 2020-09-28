Осенью спрос на курорты Крыма и Кубани вырастет на 30 процентов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лето закончилось, но это вовсе не значит, что популярные курорты России опустели. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозируют, что эта осень приведет в курортные места на 20-30 процентов туристов, чем годом ранее.

В Ростуризме соглашаются с прогнозами и отмечают, что объем бронирований курортов Крыма и Кубани уже превышает 70–80%. Там сезон продлят до конца октября.

- Осенью поток туристов на черноморских курортах будет выше прошлогодних показателей. Сезон немного растянется из-за того, что позже начался, но только в том случае, если погода позволит, — отмечает в беседе с «Известиями» вице-президент АТОР Александр Курносов.

Единственное, что может помешать реализовать такой сценарий – это повторный всплеск заболеваемости COVID-19.

В последние дни показатели по заболеваемости снова растут и туротрасль опасается, что будут введены жесткие ограничительные меры.

В свою очередь руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев уверен, что никакой второй волны не будет. Всплеск заболеваемости зависит спровоцировал отказ от масок.

Ученый напомнил, что масочный режим не потерял своей актуальности. Людям старше 65 лет Зуев порекомендовал беречься, по возможности сидеть дома, читать, работать и общаться в Интернете, пишет ФАН.