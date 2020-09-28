В течение пяти лет «Газпром» полностью газифицирует Сахалин

С 30 сентября по 1 октября пройдет международная конференция «Нефть и газ Сахалина-2020». В этом году она вышла на новый уровень, став Дальневосточным энергетическим форумом. Как ожидается, мероприятие посетят около 300 гостей. Среди выступающих – более 80 ведущих экспертов и представителей нефтегазовой отрасли.

«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

В этом году по инициативе губернатора Сахалинской Валерия Лимаренко тематику конференции существенно расширили. Среди новых направлений – чистая энергетика и забота о климате, проекты по монетизации газа в Сахалинской области и создание в регионе индустриального парка. Всего запланировано 10 сессий.

Так, собравшиеся обсудят какое влияние оказал «идеальный шторм», состоящий из комбинации глобальной пандемии COVID-19, обвала нефтяных цен и соглашения ОПЕК+ по снижению темпов добычи на нефтегазовый сектор.

В числе новых тем для обсуждения – вопросы снижения объемов выбросов парниковых газов. Кстати, Сахалинская область – первый в России регион, который работает над привлечением федеральных средств для применения технологий снижения объемов вредных выбросов.

Еще одно направление работы форума – монетизация газа на Дальнем Востоке России и развитие региональных проектов по производству сжиженного природного газа. Эксперты расскажут о перспективах строительства малых и средних СПГ-заводов на Сахалине, переходе регионального транспорта на газомоторное топливо, а также об особенностях проекта водородного поезда, который уже находится в стадии проработки.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

На полях конференции пройдет подписание программы газификации Сахалинской области с «Газпромом». Согласно документу, регион за пять лет регион будет полностью газифицирован. Впервые в рамках форума состоится выездное заседание Российской академии наук. Одна из тем обсуждения – наука о земле. Эксперты обсудят фундаментальные вопросы геологии и геофизики, которые связаны с ресурсообеспечением России в будущем. На конференции будет подписано Соглашение о создании Регионального климатического центра на базе Сахалинского государственного университета.

Значимое экономическое событие форума – подписание соглашений о намерениях с резидентами сахалинского индустриального парка. В реализации инвестпроекта поучаствуют крупнейшие компании отрасли. Работа над ним ведется совместно с «Сахалин Энерджи». Объект расположится на территории Южно-Сахалинска, в планировочном районе Ново-Александровск. Общая площадь – почти 70 гектаров. Сегодня ведутся переговоры с 24 крупными нефтегазовыми компаниями, которые готовы объединить свои сервисы на единой территории.