Цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель до конца года, заявил Кудрин

Кудрин ожидает, что цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В понедельник, 28 сентября, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что цены на нефть до конца 2020 года не опустятся ниже $40 за баррель. Но отметил, что если мировой кризис усилится, то вновь могут произойти колебания.

"Однако ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться иначе, чем к первой. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до $20 за баррель. Тем более с учетом действия соглашения ОПЕК +, думаю, цены удержатся выше $40", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Он также подчеркнул, что стоимость нефти восстановилась с момента введения пандемии коронавируса, а значит бюджет находится в зоне безопасности.

Напомним, что в период пика коронавирусной инфекции цена нефти на мировом рынке опустилась до значения $20 за баррель.