В Госдуме намерены законодательно закрепить выходной 31 декабря Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госдуме намерены рассмотреть вопрос о введении выходного дня 31 декабря. Депутаты планируют обсудить законопроект ЛДПР, который обязывает правительство переносить выходной день на указанную дату.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уверен, что после решения данного вопроса «не будет соблазна – переносить или не переносить».

Парламентарий напомнил, что накануне 2020 года каждый регион самостоятельно решал данный вопрос. Лучше прийти к единому формату, уверены в Госдуме.

- В целом мы выходим только на позитивное решение как для граждан, так и для работодателей, потому что все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается всё это в такую профанацию, — резюмировал депутат в беседе с NEWS.ru.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что подобная инициатива не является актуальной.

-В большинстве офисов, организаций и так 31 декабря является сокращенным рабочим днем, - заключил парламентарий.