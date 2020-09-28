В России за сутки выявлено 8 135 новых заражённых коронавирусом

В столице подтверждено 2217 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах из 85. Общее число заразившихся достигло 1 159 573.

Больше всего новых заражённых зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах выявлено 2 217, 237 и 212 случаев заболевания COVID-19 соответственно.

Более ста новых случаев заражения остаётся на Алтае, в Удмуртии, в Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском административных округах.

Среди новых заболевших никаких симптомов коронавируса не было у 27% пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 2 702 человека, а всего за время эпидемии в России вылечились 945 920 пациентов.

61 человек скончался за сутки от заражения COVID-19 и сопутствующих болезней. Всего жертвами вируса в России стали 20 385 человек.