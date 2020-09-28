Эксперты усомнились в эффективности алкозамков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил свой вариант решения проблемы с пьянством за рулем – нужно оборудовать авто алкозамками.

«Умное устройство» не позволит человеку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения управлять транспортным средством.

Несмотря на видимые плюсы, которые принесет внедрение, эксперты относятся к нему скептически. В первую очередь потому, что это приведет к сильному увеличению стоимости автомобиля.

- Приборы в среднем стоят от 25 до 120 тысяч рублей. Это слишком дорого и отразится на стоимости машины. Тем не менее с 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками, - отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто.

К тому же, у специалистов возникают вопросы к надежности таких устройств. При определенном желании, человек всегда сможет обмануть устройство.

- Воздух в прибор можно направить с помощью специальной груши (например, приспособления для раздувания костра) или же попросить подышать кого-то. Алкозамок может спасти лишь в одном случае — когда человек случайно хочет сесть за руль, не понимая, что находится в состоянии опьянения, - подчеркивает в беседе с «Известиями» координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.

В свою очередь Игорь Моржаретто привел пример из Татарстана. Там в тестовом режиме установили алкозамки на школьные автобусы, но через какое-то время все приборы сломались. Эксперт предположил, что «умные» приборы вышли из строя не без помощи человека.

Юристы идут еще дальше и отмечают, что подобные устройства можно устанавливать только в качестве наказания для человека, попавшегося пьяным за рулем.

Автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что траты на устройство будет наказанием для водителя-нарушителя, к тому же, он будет под контролем. А вот когда добропорядочного автомобилиста заставляют приобретать дорогостоящее устройство, которое ему не нужно - это неправильно, передает телеканал "360".