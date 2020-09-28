Эксперты дали прогноз по курсу рубля на октябрь

Аналитики рассказали, что ждет рубль в октябре Фото: REUTERS

На курсах валют в октябре может отразиться ситуация с коронавирсом. Если в мире будет наблюдаться рост числа заболевших, то есть вероятность, что это повлияет на рост доллара и евро. Такое мнение выразил старший аналитик БКС Виталий Громадин.

«В октябре ключевой темой станут опасения второй волны эпидемии, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний. В случае негативного сценария более разумные, чем раньше, карантины все равно заметно ударят по спросу на нефть в первую очередь. В таком случае можно будет ожидать приближение курса пары доллар/рубль еще ближе к отметке 80», - цитирует аналитика «Российская газета».

При этом Громадин добавил, что нефтяной рынок до конца не оправился еще после весенней волны пандемии, и для полного восстановления ему, скорее всего, потребуется около трех лет.

С экспертом БКС согласен ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Он также выразил мнение, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом можно будет наблюдать рост курса доллара.

«По мере того, как в мире все больше возвращаются коронавирусные ограничения, на рынках восстанавливается тревожный настрой. Это обещает отправить курс пары доллар/RUB в область 80 в следующем месяце», - цитирует аналитика «Свободная пресса».