"Страна НАТО ведет войну на Кавказе": Посол Армении в России заявил об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе

Посол Армении в России высказался об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Армения оказалась в совершенно новых геополитических реалиях, где страна-участница НАТО вступила в военные действия на Кавказе и стала одним из главных провокаторов конфликта. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

- Турция – один из важнейших столпов провоцирования этого конфликта, спонсоров, операторов. Страна, которая ведёт психологическую, информационную, собственно, инженерную, инфраструктурную войну с Азербайджаном против Армении. <...> Видимо, они хотят таким образом объединиться и вытолкнуть Россию из южного Кавказа, спровоцировав большую войну, - отметил дипломат.

Вардан Тоганян также заявил, что Армения выступает только за то, "чтобы прекратить любые военные действия, прекратить насилие на границе и сесть за стол переговоров".

- Мы всегда находились в лоне международной легитимной площадке переговорной – это минская группа, где сопредседателем является Россия. Мы всегда за то, чтобы продолжались эти переговоры. И шли, как раз, в ногу с теми проектами, идеями сопредседателей подготовки населения к миру и так далее, - добавил посол Армении.

Он отметил, что Азербайджан готовили к войне, а президент Ильхам Алиев явно не стремится прийти к компромиссу и продавливает военное решение конфликта. Говоря о возможном решении разногласий, которые разожгли армяно-азербайджанскую войну 1918-20 годов, посол Тоганян сказал, что "решение есть и конфликт может быть исчерпан исключительно за столом переговоров, исключительно достигнув компромисса"

- Мы готовы на это, но этот компромисс может быть достигнут усилиями сопредседателей и посредников – России, в первую очередь, потому что Россия прилагает очень много усилий, но, к сожалению, к компромиссу должны идти и соглашаться, хотеть все стороны, - заключил дипломат.

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