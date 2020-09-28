Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями

У звездной пары родился сын Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями. У звездной пары родился сын. Мальчика назвали Ривер.

Долгожданную новость сообщил коллега Феникса, режиссер Виктор Косаковский, во время кинофестиваля в Цюрихе. Он прибыл в Швейцарию для продвижения картины "Гунда", которую продюсировал Хоакин Феникс, сообщает Metro.

"У него только что родился ребенок — сын, которому дали красивое имя Ривер. Поэтому он не может представлять фильм сейчас", — заявил Виктор Косаковский.

Хоакин Феникс не случайно выбрал это имя для своего сына. Первенец актера был назван в честь Ривера Феникса, брата Хоакина, который трагически погиб в 1993 году.

Сами же звезды пока не заявили публично о событии в своей семье. Ранее они даже отказывались комментировать беременность Руни.