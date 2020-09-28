Курс доллара на 28 сентября 2020 достиг 79 рублей

Курс доллара на 28 сентября 2020 в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,01% и составил 79 рублей, впервые с апреля этого года. Фото: Shutterstock

Курс доллара на 28 сентября 2020 в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,01% и составил 79 рублей, впервые с апреля этого года. При этом евро подорожал на 0,67% и поднялся до 91,54 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Поводом послужило очередное понижение цены на нефть. Марка Brent на бирже ICE в Лондоне теряет 0,64% и стоимость опускается до 42,14 доллара за баррель. Нефть сорта WTI падает на 0,69%, до 40,23 долларов за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,44% и достиг 2909,62 пункта, а индекс РТС поднялся на 0,62%, до 1171,87 пункта.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что курс евро в начале сентября превысил 90 рублей, впервые с февраля 2016 года. Как отмечают эксперты, главная сложность рубля - внешнеполитическая обстановка.