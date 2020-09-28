Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике

Навальный поблагодарил канцлера за проявленную заботу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил на своей странице в Twitter сообщение немецкого издания Spiegel о визите к нему в больницу канцлера Германии Ангелы Меркель. Он отметил, что встреча не носила секретный характер.

"Скорее, частная встреча и разговор с семьей", — написал Навальный.

Он также поблагодарил канцлера за проявленную заботу.

Напомним, ранее немецкий еженедельник Spiegel написал, что канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила в клинике Шарите российского оппозиционера и блогера Алексея Навального.

Навальный был госпитализирован 20 августе в Омске. Оппозиционеру стало резко плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Через несколько дней Навального перевезли в Германию. 2 сентября в ФРГ заявили, что его отравили ядом из группы боевых веществ "Новичок".

Москва отправила запрос с просьбой предоставить подтверждающие этот факт результаты анализов, но ответа не получила.

Навального вышел из комы 7 сентября, через несколько недель он был выписан из стационара клиники и в данный момент проходит реабилитацию.