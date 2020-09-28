В России определен новый порядок работы медицинских учреждений по профилактике коронавируса

Минздрав РФ опубликовал приказ об утверждении нового порядка работы медучреждений по профилактике коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав РФ опубликовал приказ об утверждении нового порядка работы медучреждений по профилактике коронавируса. Документ предусматривает, что пациентов с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы и изолированные палаты до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию. Тех, у кого тест на коронавирус будет отрицательным, будут размещать в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат.

Также приказ предусматривает создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России. Он будет взаимодействовать с ранее созданными центрами по вопросам организации оказания медпомощи пациентам с тяжелыми и осложненными формами гриппа, а также оказывать консультативную помощь региональным врачам.

"Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа", - сообщили в Минздраве России.

Уточняется, что новый порядок работы медицинских учреждений вступает в силу с 28 сентября.

Напомним, в России на данный момент зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. По последним данным за прошедшие сутки в стране зафиксировано более 7000 новых зараженных коронавирусом. При этом как отмечают эксперты, рост заболеваемости объясняется не второй волной пандемии, а сезонным обострением ОРВИ и гриппа.