Умер Юрий Орлов, основатель Московской Хельсинкской группы

умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов. Фото: Сайт МХГ

В воскресенье, 27 сентября, умер основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов на 97 году жизни. Об этом сообщили на сайте организации.

- Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением, - сказано в заявлении организации.

Причины смерти Орлова в сообщении не уточняются.

Напомним, как писал писал сайт KP.ru, старейшая советская и российская правозащитница, одна из основателей Московской Хельсинrской группы Людмила Михайловна Алексеева скончалась 8 декабря 2019 года в возрасте 91 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. До последних дней своей жизни она оставалась активной.

Церемония захоронения её праха состоялась 6 апреля 2020 года в Вашингтоне на кладбище Рок-Крик, где похоронены её мать, второй муж и сын.