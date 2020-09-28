Роскачество обнаружило следы атинбиотиков в клубничном йогурте

Проверку прошли йогурты 7 популярных торговых марок Фото: Shutterstock

Эксперты Роскачества по просьбам потребителей провели повторную проверку йогуртов "Б.Ю. Александров", "Искренне ваш", "Савушкин", "Слобода", Danon, Epica и Valio. Сообщается, что в двух исследуемых образцах были обнаружены следы антибиотика.

"В 2020 году в йогуртах Valio и Danon были обнаружены следы антибиотика хлортетрациклина", - отмечается в сообщении.

Производители поспешили заявить, что это - ошибка. Так, представители Valio исключают наличие антибиотиков в своей продукции. Компания Danone отмечает, что обнаруженные следы антибиотиков в продукции представлены в ничтожно малых значениях, не превышающее допустимые законодательством нормы.

В Роскачестве подтвердили, что были обнаружены допустимые значения содержания антибиотиков. Однако эксперты обеспокоены тем, что разнообразие антибиотиков на рынке приводит к тому, что производители не всегда могут отследить следы препаратов в молоке перед производством.

"Проблема эта до конца пока не решена на государственном уровне - нет четких законодательных указаний ветеринарным службам проверять в молоке остатки антибиотиков и других лекарств, которые ими были использованы для лечения животных", - отметила руководитель службы стандартизации Молочного Союза России Лариса Адбуллаева.

Говоря о других исследуемых образцах, в Роскачестве сообщили, что у йогурта торговой марки "Искренне Ваш" выявлен недостаток белка, также в продукции "Б.Ю. Александров" и "Искренне Ваш" обнаружено превышение доли дрожжей. В йогуртах торговой марки "Савушкин" зафиксирован недостаток по норме молочнокислых микроорганизмов. Наиболее высокий уровень продукции в 2020 году показала торговая марка "Слобода".