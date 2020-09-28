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Источник: соратница Навального Мария Певчих никогда официально не работала в ФБК

При этом ранее женщина сама рассказывала, что трудится в фонде
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Соратница Алексея Навального Мария Певчих

Соратница Алексея Навального Мария Певчих

Соратница Алексея Навального Мария Певчих, которую называют начальницей отдела расследований ФБК, никогда официально не работала в Фонде борьбы с коррупцией. Об этом заявил источник в государственных органах, занимающийся учетом всех работающих граждан.

Напомним, ранее о том, что Певчих работает в ФБК и даже возглавляет целый отдел, заявляла пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Помимо этого и сама Мария рассказывала о своей работе в одном из интервью.

«Когда я в Москве, я хожу каждый день на работу в офис... У меня есть карточка, на которой написаны мои имя и фамилия, я ее каждый день прикладываю к турникету и прохожу через него. Поэтому тот факт, что я как-то связана с ФБК, являлся секретом только для очень широкой публики», — рассказывала Певчих в интервью BBC.

При этом, как отмечает телеканал RT, в государственный органах, ведущих учет работающих граждан, нет никаких данных, свидетельствующих, что Певчих работала в ФБК хотя бы один день. Более того в государственной базе данных вообще нет ни одной записи об официальном трудоустройстве Певчих после 2013 года, отметил источник телеканала.

Добавим, что как юрлицо ФБК как раз был зарегистрирован в 2013 году.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что именно Мария Певчих сопровождала Алексея Навального в последней его поездке в Томск, а когда Навальный впал в кому, вылетела с ним на спецсамолете в Берлин.