Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу, рассказали в Роспотребнадзоре

За последние сутки оперштаб зафиксировал 8135 новых заболевших Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре.

"Сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение", — сказал он в понедельник, 28 сентября, агентству РИА Новости.

Академик считает, что вводить сейчас дополнительные ограничения по коронавирусу не нужно. Но он напомнил, что целесообразно последовать рекомендации властей перевести сотрудников на дистанционную работу, а также придерживаться самоизоляции пожилым людям.

"Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут", — отметил Малеев.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, с того периода в России выявлено 1 159 573 случаев инфицирования COVID-19. Более 20,3 тысячи пациентов стали жертвами коронавируса. 946 тысячам удалось вылечиться.

За последние сутки оперштаб зафиксировал 8135 новых заболевших.