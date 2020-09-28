Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу, рассказали в Роспотребнадзоре

Вводить сейчас дополнительные ограничения по коронавирусу пока не нужно, считают специалисты
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
За последние сутки оперштаб зафиксировал 8135 новых заболевших

За последние сутки оперштаб зафиксировал 8135 новых заболевших

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре.

"Сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение", — сказал он в понедельник, 28 сентября, агентству РИА Новости.

Академик считает, что вводить сейчас дополнительные ограничения по коронавирусу не нужно. Но он напомнил, что целесообразно последовать рекомендации властей перевести сотрудников на дистанционную работу, а также придерживаться самоизоляции пожилым людям.

"Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут", — отметил Малеев.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, с того периода в России выявлено 1 159 573 случаев инфицирования COVID-19. Более 20,3 тысячи пациентов стали жертвами коронавируса. 946 тысячам удалось вылечиться.

За последние сутки оперштаб зафиксировал 8135 новых заболевших.

Распространение коронавируса в мире