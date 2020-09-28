Михаил Ефремов подал жалобу на свой приговор по делу о ДТП

Ефремов лично подал жалобу на свой приговор по делу о ДТП Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пресс-службе Пресненского суда сообщили, что актер Михаил Ефремов лично подал жалобу на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы 8 июня. Напомомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

"В адрес суда поступили апелляционные жалобы Ефремова М. О., а также расширенная жалоба его защитников Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г.", - сказали в суде, передает ТАСС.

Ефремов в жалобе на приговор раскаивается, признает вину и жалуется на давление своего бывшего защитника Эльмана Пашаева.

Напомним, заслуженного артиста признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Тогда джип Ефремова пересек двойную сплошную и врезался в фургон Сергея Захарова, который скончался в НИИ Склифосовского через несколько часов после происшествия. В суде актера представлял адвокат Эльман Пашаев. Но его тактика защиты не помогла избавить актера от тюремного срока. Впоследствии Пашаев был лишен адвокатского статуса за нарушение юридических норм и подстрекательство к лжесвидетельствованию.