Врач рассказала, что усиливает риск заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Остаться здоровым в семье, где кто-то уже заболел коронавирусом можно, но для этого необходимо предпринимать специальные меры защиты. Об этом рассказала врач-бактериолог Александра Мельцер.

«Важно: потенциального больного лучше сразу же, как только возникло подозрение на заражение, отселить в отдельную комнату. […] Вся семья должна носить маски (и регулярно их менять), мыть руки, обрабатывать контактные поверхности (в том числе дверные ручки, кнопку слива на унитазе, краны смесителей и прочее) антисептиком», - цитирует врача «Российская газета».

Медик добавила, что риск подхватить заболевание растет, если больной чихает и кашляет в вашем присутствии. Если же человек болеет бессимптомно, то элементарные правила гигиены могут уберечь остальных членов семьи от вируса.

«Надо помнить, что вероятность заражения зависит от того, чихает ли, кашляет ли больной. Если нет - она меньше. Конечно, при подозрении на то, что кто-то в семье заразился, лучше не ходить на работу, в школу, в детский сад - до выяснения обстоятельств», - добавила врач.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевание было зафиксировано у пациентов из 84 регионов страны, передает сайт argumenti.ru.