Меркель опасается резкого роста больных коронавирусом в Германии

Канцлер отметила, что в актуальных реалиях необходимо правильно расставлять приоритеты Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель предполагает, что в ближайшее время число зараженных коронавирусом в ФРГ может увеличиться более чем до 19 тысяч в день. В связи с этим, политик выражает обеспокоенность ситуацией с коронавирусной инфекцией на территории Германии.

«Если тренд продолжится, то у нас ежедневно будет 19,2 тыс. инфицированных», — сказала Меркель во время видеоконференции президиума Христианско-демократического союза, сообщает Bild.

Глава правительства отметила, что в текущей ситуации следует грамотно расставить приоритеты с борьбе с пандемией.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, на сегодняшний день в ФРГ число случаев заражения коронавирусом достигли 1192 за сутки. Всего в стране зафиксировано 285 332 случаев заражения. Количество заболевших на 1000 человек в ФРГ составляет более 300. Таким образом, ФРГ является одной из стран, в которых распространение коронавируса протекает достаточно активно.