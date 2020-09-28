Применение тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе обеспокоило МИД РФ

Впервые с 2016 года применяется тяжелое вооружение. Фото: Мелик Багдасарян/ТАСС

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник заявил, что Москва призывает всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Призываем всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики. Сейчас важно быть максимально осторожными, чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров», - сказал Руденко.

Он напомнил, что Россия активно участвует в урегулировании конфликта с 1991 года в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и нацелена продолжить «контакты со всеми партнерами», сообщает ТАСС.

«Сотрудничество внутри этого формата развивается достаточно успешно. Надеемся, что оно принесет плоды с точки зрения нынешнего обострения ситуации», - заключил он.

Дипломат отметил, что в этот раз ситуация приняла опасный оборот, потому что впервые с 2016 года применяется тяжелое вооружение и есть реальные жертвы среди мирных жителей.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщил, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В свою очередь минобороны Армении заявило, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

Власти обеих стран объявили военное положение и мобилизацию.

По данным минобороны Армении есть погибшие среди гражданских и 200 раненных среди военных.

Вооруженный конфликт двух стран длится около 30 лет.