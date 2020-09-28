Минздрав: весенний пик заражения коронавирусом не повторится

На данный момент число зараженных в России в день составляет более 8000 человек. Однако эксперты предполагают, что майский пик распространения инфекции не повторится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На данный момент число зараженных в России в день составляет более 8000 человек. Однако эксперты предполагают, что майский пик распространения инфекции не повторится.

"Скорее всего, подъем [заболеваемости] будет, но мы не достигнем вот такого пика, который наблюдался, скажем, в начале мая этого года. Сейчас мы имеем ожидаемый подъем заболеваемости в связи с понятными причинами", - заявил в понедельник, 28 сентября, специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов агентству ТАСС.

При этом, как ранее сообщал сайт kp.ru, с 28 сентября в России действует особый порядок работы медицинских учреждений по профилактике коронавируса. Эксперты призывают население не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать масочный режим. Они отмечают, что текущий рост заболевания коронавирусной инфекцией - следствие сезонного обострения простудных заболеваний гриппа и ОРВИ.