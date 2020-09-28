Песков уверен в восстановлении позиций курса рубля

В Кремле выразили уверенность в восстановлении позиций рубля в будущем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восстановление курса рубля произойдёт, несмотря на нынешнюю волатильность позиций российской валюты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что волатильность рубля "сложно не заметить".

- Совсем недавнее и давнее прошлое показывает нам, что эта волатильность - двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает, - добавил Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что курс доллара на 28 сентября в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,01%, достигнув 79 рублей впервые с апреля этого года. Евро торговался недалеко от отметки 92 рубля.

Это произошло из-за понижения цены на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне и на нефть сорта WTI. Цена на фьючерсы обеих марок опустилась до 42,14 доллара за баррель и до 40,23 долларов за баррель соответственно.