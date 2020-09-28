В РСПП прокомментировали новый план восстановления экономики

В правительстве утвердили новый план восстановления экономики. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Сделать ставку на развитие легкой промышленности и внутреннего туризма – правильное решение. Такое мнение выразил член Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Олег Прексин, комментируя новый план восстановления экономики, утвержденный правительство РФ.

«Что касается самой идеи развития внутреннего туризма и легкой промышленности, она абсолютно правильная, в это надо вкладывать, это действительно может служить одним из стимулов развития экономики», - цитирует Прексина телеканал «360».

При этом эксперт добавил, что, по его мнению, особое внимание следует уделить развитию транспортной инфраструктуры, которая позволила бы поддержать эти две сферы.

«Гораздо больше, я бы сказал, был бы эффект от развития реальной транспортной инфраструктуры, причем не только от дорожного строительства, но и от железнодорожного строительства», — добавил член РСПП.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики. Стоимость реализации документа составила около 6,4 трлн рублей.