Евросоюз согласовал расширение санкций против России за Крымский мост Фото: Виталий ПАРУБОВ

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе без обсуждений одобрил предложение по расширению санкций в отношении российских лиц и организаций, которые якобы подрывают суверенитет и независимость Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил в понедельник, 28 сентября, корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

Он отметил, что речь идет об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста.

- Послы Европейского союза одобрили расширение санкционного списка в отношении двух человек и четырех организаций, которые несут ответственность за строительство Керченского моста, - объяснил Рикард Йозвяк.

Журналист добавил, что официальное решение европейского Совета по данному вопросу будет уже на этой неделе. В повестке заседания Комитета постоянных представителей говорилось, что постпреды могут принять это решение сегодня для его дальнейшего утверждения Советом Евросоюза по письменной процедуре.

Напомним, что еще на этапе строительства Крымского моста Украина ввела санкции в отношении 19 компаний, который принимают участие в проекте.