Топ-5 советов от врача, как уберечься от ОРВИ и гриппа

Врач дал универсальный совет, как противостоять сезонным недугам Фото: Shutterstock

Наступил сезон простуд, но в этом году ситуация осложняется коронавирусной инфекцией. Медики призывают всех сделать прививки, чтобы исключить хотя бы одну угрозу – грипп.

Но не стоит забывать о профилактике болезней, нельзя давай инфекциям ни одного шанса ослабить организм. Как противостоять сезонным недугам – рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Топ-5 полезных советов от медика, актуальных на каждый день.

Пить больше жидкости

Нужно налегать на горячие напитки. В холодное время года теплая жидкость помогает справиться с атакой вирусов. Попадая в организм, горячая вода действует на вирусы разрушающе. Тот случай, когда любимый чай может стать лекарством.

Употреблять витамин С

Ни для кого не секрет, что употребление витамина С в пищу помогает отлично укрепить иммунитет. Стоит помнить, что полезный микроэлемент содержится не только в цитрусовых, но и в киви, имбире, квашеной капусте.

Готовить напиток для иммунитета

Неплохо делать витаминные коктейли, отлично подойдет лимонный сок, растворенный в воде. Пить настойку стоит небольшими глотками между приемами пищи.

Изменить питание

Стоит разнообразить рацион зеленью. Она способствует очищению желудочно-кишечного тракта и отвечает за «поставку» витаминов и минералов.

Не заниматься самолечением

Этот совет актуален в любое время года. Если профилактика оказалась не достаточной и вирус смог пробраться в организм, то нужно обратиться к врачу за помощью, а не ждать, когда болезнь даст осложнения.

- Еще одним универсальный способ не заболеть – это прививка от гриппа. Лучше всего привиться в сентябре, потому что в октябре–ноябре идет всплеск инфекции. Делать вакцинацию стоит не только взрослым, но и детям, это поможет сформировать иммунитет и организм даст ответ любому вирусу,- комментирует Пятому каналу Сергей Пурясев, врач, ведущий специалист клиники «Дом здоровья».