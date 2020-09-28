Назван действенный способ борьбы с осенней хандрой

Найден способ справиться с осенней хандрой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С наступление осени, холода, сырости, многие люди погружаются в уныние, некоторые даже в депрессию. Однако этого состояния можно избежать, если быть честным с собой и прислушиваться к внутреннему голосу. Такой совет дала специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман.

Эксперт отметила, что на самом деле, глубоко в душе каждый человек знает, что на самом деле его беспокоит не погода, а, к примеру, нелюбимая работа или проблемы в семье.

«Возможно, вы ушли слишком далеко от своего истинного предназначения. И поэтому ваш организм сопротивляется тому, чтобы вы не тратили свое время на те дела, что ваша душа никак не одобряет. Мы ведь знаем, что если чего-то очень сильно не хотим, то можем даже заболеть, чтобы не выполнять то, что надо. Депрессия — это один из видов сопротивляемости не той деятельности», — цитирует эксперта ФАН.

В этом случае Лидерман рекомендует обязательно следовать зову сердца и не бояться что-то менять, тогда хандра не грозит даже в самый пасмурный день.

Помимо этого эксперт отметила, что никакие антидепрессанты не помогут справиться с депрессией, если человек не сможет разобрать в себе и своих потребностях. Только научившись слушать себя, можно стать по-настоящему счастливым.