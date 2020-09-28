Япония планирует построить завод на Луне Фото: Александр КУЛИКОВ

Специалисты из Японии планируют построить завод по производству водородного топлива на Луне. Интересный проект хотят завершить уже к 2035 году, пишет в понедельник 28 сентября, агентство Kyodo.

Фабрику хотят построить на юном полюсе спутника Земли, где, по предположению ученых, располагаются крупные залежи льда. Их них хотят добывать питьевую воду, а также кислород и водород – последнее можно использовать для топлива для перемещений как по самой Луне, так и для полетов между ней и окололунной космической станцией.

На эти цели японцам потребуется примерно 21-37 тонн воды. Предприятие поможет серьёзно снизить затраты на транспортировку топлива с планеты, а также укорить темпы освоения Луны и космоса в целом.

Как сообщал сайт kp.ru, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай будут осваивать Луну вместе. Страны хотят построить на поверхности спутника нашей планеты научную базу.