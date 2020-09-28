Ситуация в Нагорном Карабахе чревата полномасштабным военным конфликтом, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила, что ситуация в Нагорном Карабахе чревата полномасштабным военным конфликтом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации, глава Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко, обсуждая ситуацию в Нагорном Карабахе, призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия. Она подчеркнула, что ситуация перерастает в полномасштабный конфликт.

"Ситуация крайне опасная, она чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими и дружественными для России и других стран Содружества. У данного конфликта нет и не может быть военного решения. В этой связи хотела бы прежде всего призвать стороны к немедленному прекращению огня", - заявила Матвиенко.

Она отметила, что любое новое военное противостояние будет означать новые жертвы, как среди военного состава, так и среди мирного населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

"Призываем все ответственные мировые силы воздержаться от любых форм вмешательства в этот конфликт, отстаивая линию международного сообщества на безусловный приоритет прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия готова оказать содействие и Азербайджану, и Армении для мирного урегулирования ситуации.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщил, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Власти обеих стран объявили военное положение и мобилизацию.

Территориальный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже более 28 лет.