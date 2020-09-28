Сенатор отметил, что люди перестали бояться COVID-19, а это неправильно

Сенатор отметил, что россияне перестали опасаться коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый связал рост заболеваемости по коронавирусу с тем, что люди перестали бояться вирус. Одни просто устали жить в стране, другие – никак не хотят возвращаться из режима послаблений в новые ограничения.

- Психологически люди перестали бояться... как-то стали чувствовать себя свободнее, не так боятся. А это неправильно, – заявил Круглый в беседе с ОТР.

Сенатор отметил, что все меры, которые принимаются в настоящее время. Направлены на сохранение жизней людей. Не просто так власти и врачи призывают носить защитные маски или оставаться дома.

- Когда будет массовая вакцинация, ситуация изменится. На сегодняшний день мы думали, что успеем какое-то количество людей привить к началу осени, но это все не так быстро делается, - заключил врач.

Ранее эксперты объяснили, как удалось так быстро разработать вакцину от коронавируса, чем подтверждена ее эффективность, безопасность и когда начнется массовая вакцинация.

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