Курс евро на 28 сентября 2020 года достиг 92 рублей

Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года. В ходе торгов на Московской бирже европейская валюта подорожала на 1,2% и достигла отметки в 92,02 рубля.

Курс доллара, в свою очередь, вырос на 53 копейки, - 78,74 рубля. При этом американская валюта продолжила расти, по состоянию на 16:43 (мск) она стоила уже 78,83 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с поставками в декабре в ходе торгов опускалась на 0,09% - до 42,36 доллара за баррель. А сырье марки WTI дешевело на 0,1 и сейчас торгуется на уровне 40,21 доллара за баррель.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что влияет на курс рубля, и почему он вновь начал ослабевать. Главный фактор - вторая волна коронавируса, которая уже пришла во многие страны. В подобные кризисные моменты капиталы перетекают в "тихие гавани". Таковыми считаются золото и валюты развитых стран - доллар, евро и швейцарский франк. А рисковые активы - это все ценные бумаги и валюты развивающихся стран, в том числе и России.