Когда в Москве наступят холода, рассказал специалист центра «Фобос»

Теплая погода продержится в Москве до середины октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как долго продлится бабье лето в столичном регионе. Он отметил, что похолодания завершатся в столице в ближайшие дни, и во вторник температура может подняться до +20 градусов, такая погода продержится до конца недели.

«Будет довольно облачно, ветрено, но без дождей и от +15 до +20 градусов тепла – это существенно выше, чем должно быть в это время года», - сказал Леус.

Специалист отметил, что жители Москвы и Московской области могут рассчитывать на теплую погоду до середины октября.

«Если говорить об окончательной осени, которая пасмурная с моросящими дождями и с той самой среднесуточной температурой, которая ниже +8 градусов, когда должно включаться отопление, так вот с большой долей вероятности это будет лишь начало второй половины октября. Примерно на две недели позже обычных сроков. А до этого достаточно комфортная погода нас ждет», - заявил специалист.

Леус посоветовал использовать теплые дни для решения вопросов на даче и на загородных участках.

Ранее специалисты Гидрометцентра уже говорили о том, что бабье лето вернется в Москву после непродолжительной паузы.