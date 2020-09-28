В Томской области прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Фото: Минздрав России

28 сентября в Томской области завершилась Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». С 25 сентября экспресс-тестирование проходило в 4 городах региона Томске, Мельниково, Асино, Ягодном. 16 октября Экспедиция еще заедет в город Стрежевой. За время проведения акции свой ВИЧ-статус узнали более 300 томичей.

Фото: Минздрав России

- Сегодня необходимо знать свой ВИЧ-статус - это часть заботы человека о здоровье, часть ответственности каждого, - отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина. - На сегодняшний день ВИЧ-инфекция это проблема психологии и поведения человека в гораздо большей степени, чем медицинская проблема. И важно сделать так, чтобы каждый знал свой ВИЧ-статус, а при необходимости обратился за медицинской помощью и придерживался терапии. В этом помогают такие акции.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Отрицание ВИЧ не защитит от инфекции: опасные и ложные стереотипы

В обществе до сих пор существует стигматизация, то есть навешивание отрицательных ярлыков на ВИЧ-инфицированных.

Фото: Минздрав России

Для развития стигмы необходима соответствующая почва: незнание и страх. Если людям не хватает информации, то они восполняют эту нехватку, обобщая свой предшествующий опыт и изобретая ложные стереотипы. Многие думают, что если они не употребляют инъекционные наркотики и не практикуют случайные связи, значит, «они не такие» и ВИЧ не может их коснуться. Страх подвергнуться дискриминации может удерживать людей от того, чтобы обратиться за лечением в связи с ВИЧ-инфекцией или открыто признать свой ВИЧ(+) статус.

Фото: Минздрав России

* Люди до сих пор ассоциируют ВИЧ-положительных с теми, кого изначально было принято считать «группами риска»: гомосексуалами, потребителями наркотиков, секс-работниками. На самом деле: на сегодняшний день ВИЧ затрагивает все население - почти 65% случаев передачи вируса сейчас – это незащищенные половые контакты.

* Люди думают, что ВИЧ/СПИД– это страшно, потому что родились в обществе, которое панически боялось СПИДа. В первые годы распространения эпидемии этот диагноз фактически приравнивался к смерти.

На самом деле: при ранней постановке диагноза современная антиретровирусная терапия дает возможность прожить полноценную жизнь и родить здоровых детей.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Новосибирская область

С 29 сентября по 2 октября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Новосибирской области: Искитиме, Бердске, Оби, Куйбышеве, Новосибирске. Ожидание результата занимает всего 15 минут. За это время консультанты расскажут о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах профилактики.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru