Анна Попова прокомментировала предложение Познера ввести жесткие штрафы за маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущий Владимир Познер предлагает жестко штрафовать россиян, отрицающих существование коронавируса и считающих ненужным носить маски. По его предложению, штрафовать россиян за подобный нарушения на фоне пандемии следует на немаленькую сумму – 25 тысяч рублей. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала подобную инициативу телеведущего.

- Страны здесь идут разной дорогой, кто-то жестко наказывает. Но мы видим тенденцию, что штрафы здесь не самое действенное средство. На сегодняшний день нужно убедить людей. Штрафы должен быть, но больше в профилактическом значении, чем в карательном, - сказала главный санитарный врач России, отвечая на вопросы обозревателя kp.ru.

Напомним, Анна Попова также назвала сумму, на которую штрафуют магазины за покупателей без масок – штрафы за это по закону России для юридических лиц начинаются от 300 тысяч рублей.