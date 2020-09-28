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Коронавирус Covid-19

Почему приезжающие в Россию должны сдать тест на коронавирус, пояснила Анна Попова

Это поможет путешественникам защитить себя и окружающих от инфекции, объяснила глава Роспотребнадзора на радио «КП»
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, почему приезжающие в Россию должны сдать тест на коронавирус.

- Требование о том, что каждый приезжающий на территорию России должен сдать тест для диагностики коронавирусной инфекции было объявлено еще до открытия границ и возобновления возможности улететь на курорт. Это решение каждого человека, которое он принимает, понимая, что по возвращении в Россию ему необходимо пройти тестирование, чтобы защитить себя от возможного инфицирования и окружающих, - рассказала Анна Попова.

Он добавила, что решение об отдыхе человек принимает самостоятельно, поэтому и ответственность возлагается на него.

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