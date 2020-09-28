Эксперт прокомментировал видео подрыва танков Азербайджана и Армении Фото: REUTERS

Утром 27 сентября в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией. Причем обе стороны активно ведут информационную войну.

По сети уже вовсю разгуливает видео, на котором один за другим подрываются танки. Чьи они - азербайджанские или армянские, непонятно. Опытный танкист, полковник в отставке Юрий Тимченко прокомментировал это видео.

- Я много раз видел, как горят подбитые или подорвавшиеся на минах танки. То, что мы видим на видео, - обыкновенный монтаж дилетантов, которые хотели показать устрашающую картинку, - сказал он kp.ru.

Тимченко призвал получше присмотреться к картинке. На видео можно найти много несоответствий.

- Вы видели, как горит один из танков, над которым поднимаются два огненных столба? Если так горит боеприпас: то где взрыв, где отлетевшая в сторону башня? Этого нет, - добавил эксперт.

Кроме этого, в видеоряде можно заметить очевидный брак: после так называемого взрыва танк дергается вперед, то есть присутствует явная накладка.

- Все это примитивные мультики в расчете на то, чтобы повлиять на нервы противника, оглушить его страхом потерь, - заключил Тимченко.