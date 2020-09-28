74 общественных пространства благоустроили в Нижегородской области

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области в этом году уже благоустроено 74 общественных пространства и 74 дворовые территории. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы рады видеть, что благоустроенные парки и скверы становятся любимыми местами отдыха нижегородцев, - пояснил Глеб Никитин. – Особенно важно то, что ни один проект благоустройства не может быть реализован без учета мнения населения. Именно их желания берутся за основу при составлении технического задания для муниципалитетов. Благодаря этому нам удается сделать городскую среду максимально комфортной.

К слову, на этом благоустройство не закончится. Всего в этом году в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. Все это — в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

Одновременно с этим в Нижегородской области идет реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

- Сейчас мы ожидаем завершения работ по благоустройству общественных пространств в Дзержинске, Навашине, Урене и Богородске, - пояснил Глеб Никитин. – Именно эти города стали победителями конкурса в прошлом году. В этом году победителями стали Выкса, Бор, Городец и Шахунья. Сейчас проектно-сметная документация по этим объектам проходит экспертизу. Сразу после этого начнутся подготовительные работы в этих районах.