Олег Николаев ожидает рекордных урожаев зерна в Чувашии

Уже сейчас валовой сбор зерна в Чувашии превысил прошлогодний более чем на треть (32,1%), и эти цифры приближаются к рекордному для Республики 1992 году, когда было собрано около 1 млн тонн зерна..

Минсельхоз региона регулярно принимает сообщения о том, как проходит сбор зерновых из администраций муниципальных районов республики. В этом году, несмотря на кризис, пандемию и климатические катаклизмы, сельскохозяйственные организации и крупные крестьянские (фермерские) хозяйства не ударили в грязь лицом.

В числе передовых Красноармейский, Цивильский и Канашский районы.

Также идет активная уборка картофеля, кукурузы и других овощей, и параллельно засеваются озимые зерновые культуры, площадь которых больше прошлогодней на 5,8%.