Попова сообщила число носителей коронавируса среди школьников в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доля школьников, которые являются носителями коронавирусной инфекции в России, не превышает двух процентов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

- В настоящее время у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц — это две инкубации, два инкубационных периода. В зависимости от региона в 55—95 процентов случаев коронавирус у детей протекает в бессимптомной форме. При этом один ребёнок с коронавирусом может инфицировать до четырёх других детей. Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей среди детей. Третья неделя показала, что количество детей с носительством ковида не превышает двух процентов в школах,- рассказала Анна Попова.

Как ранее писал kp.ru, Анна Попова рассказала про эффективность мер защиты от коронавируса в школах России.