Российский истребитель перехватил военные самолеты США и Германии над Балтикой Фото: Михаил ПАТЛИС

В понедельник, 28 сентября, российский истребитель Су-27 перехватил патрульные самолеты США и Германии над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Экипаж истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота идентифицировал воздушные цели, приближающиеся к российской границе, как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon американского военно-морского флота, а также патрульный самолет Р-3С Orion ВМС Германии

Сообщается, что Су-27 успешно перехватил иностранные самолеты, не позволив им пересечь госграницу, сопроводил их над акваторией Балтийского моря, а затем вернулся на аэродром базирования. Все действия истребителя проходили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В последнее время присутствие военной авиации близ границ России значительно увеличилось. Накануне российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем.