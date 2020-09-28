Американская компания приостановила испытания вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Inovio частично приостановила испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом говорится на сайте корпорации.

Прекратить испытания компанию попросило Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). У ведомства возникли вопросы к разработке вакцины.

- До тех пор, пока вопросы FDA не будут разрешены в удовлетворительной степени, заявка Inovio на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата в рамках фазы 2/3 частично приостановлена, - говорится в сообщение.

Компания планирует решить все возникшие проблемы в октябре. После этого у Управления будет 30 дней на то, чтобы решить, может ли компания продолжать испытания.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что страна уже близка к созданию вакцины от коронавируса. По его словам, препарат будет готов через три-четыре недели.