Багдадский аэропорт вновь подвергся ракетному обстрелу

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В понедельник, 28 сентября, аэропорт Багдада вновь был обстрелян ракетами. В результате, по актуальным данным, погибли три человека, еще двое ранены.

Отметим, что ранее, 20 сентября, аэропорт Багдада уже подвергался ракетному обстрелу. Об этом сообщал телеканал Al Sumaria.

О новом обстреле сообщает РИА Новости. Таким образом, за сентябрь здание аэропорта было обстреляно 3 раза. Однако ранее информации о пострадавших и погибших не поступало.

Также известно, что в течение нескольких последних месяцев иракские базы, на которых размещаются иностранные войска, а также посольство США в Багдаде, неоднократно подвергались ракетным атакам. Интенсивность атак возросла после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Происшествие произошло в начале января, в районе багдадского аэропорта. Сообщается, что убийство стало результатом удара BBC США.