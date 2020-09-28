Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в понедельник, 28 сентября, заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена.

- Вновь хотел бы подчеркнуть - борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не пришлось возвращаться к чувствительным ограничениям, действовавшим весной, - отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что все национальные цели остаются неизменными, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Он напомнил об основных направлениях развития в России: сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и совершенствование возможностей для самореализации граждан, а также широкое внедрение современных цифровых технологий.

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